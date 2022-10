Foggia, l’escalation di omicidi fa paura: 12 vittime in Capitanata

FOGGIA - Con l’ultimo omicidio di Orta Nova la scia di sangue del 2022 in provincia di Foggia si allunga con 11 omicidi e 12 vittime (a Cerignola fu un duplice omicidio).

12 marzo, Zapponeta – Trovato in campagna il cadavere di Giuseppe Ciociola, 60 anni, agricoltore di Manfredonia, ucciso con un colpo di pistola alla testa. Sospetti su Giuseppe Rendina, 45 anni, bracciante di Trinitapoli a piede libero per questo delitto, ma detenuto per il duplice omicidio del 31 luglio a Cerignola.

25 marzo, Foggia - In serata in via Silvio Pellico ucciso a colpi di pistola mentre è in auto Roberto Russo, classe ’70, un arresto per spaccio di droga in un blitz del 2003, dove fu assolto.

8 aprile, San Severo – Alle 18.30 ucciso vicino a un bar di via Fiore Salvatore Lombardi, 30 anni, sospettato dell’omicidio di Giacomo Perrone del gennaio 2021, e indagato in un’inchiesta che il 20 maggio sfocia nell’arresto di 6 sanseveresi per spaccio. A sparargli è un minore incensurato figlio di Lombardi, che si costituisce subito: confessa di aver ucciso il concittadino non perché lo ritenesse responsabile della morte del genitore ma perché un conoscente gli aveva detto che Lombardi intendeva uccidere anche lui.

17 maggio, Foggia - Alle 20 ucciso vicino al carcere dove sta rientrando Alessandro Scrocco, 32 anni, in semilibertà: sta finendo di scontare una condanna a 15 anni per l’omicidio di un vicino di casa del 2 gennaio 2010. Una telecamera riprende l’agguato.

11 luglio, Foggia – Alle 18 in via Lucera davanti al proprio autolavaggio ucciso a colpi di pistola Alessandro Scopece, 37 anni, arrestato in 4 blitz antidroga tra il 2012 e il 2016 e sempre assolto. Un killer incappucciato si avvicina e fa fuoco. Terzo omicidio di mala in in città, quinto in 5 anni, tutti irrisolti.

18 luglio, San Severo – Alle 21.30 in via Lucera ucciso con una coltellata all’addome Francesco Pio D’Augelli di 17 anni; nelle ore successive si costituisce un sedicenne che confessa sia pure sostenendo che voleva solo difendersi dopo essere stato colpito con due pugni al volto. Avevano litigato due giorni prima per storie di ragazze. Il pm contesta l’omicidio volontario; il Tribunale della libertà accogliendo parzialmente il ricorso del legale (la tesi principale è la legittima difesa) ritiene che si tratti di omicidio preterintenzionale.

31 luglio, Cerignola – La mattina in campagna rinvenuti i cadaveri di Gerardo Cirillo, 58 anni e del figlio Pasquale Davide di 25 anni, cerignolani, uccisi il pomeriggio precedente con un colpo di pistola alla testa. Dopo tre giorni fermato Giuseppe Rendina, bracciante di 45 anni di Trinitapoli che forse aveva un debito di 13mila euro con Gerardo Cirillo; l’indagato sarebbe stato intercettato (era sottoposto a captazioni per l’omicidio Ciociola del 12 marzo) mentre spara a distanza di mezz’ora alle due vittime; si sente il rumore dei colpi e le ultime parole di Gerardo Cirillo.

13 agosto, Marina di Lesina – Alle 11 ucciso davanti al parcheggio di un lido Maurizio Cologno, 52 anni di San Severo, già noto alle forze dell’ordine: un killer sceso da un’auto guidata da un complice si avvicina e spara 6 colpi di pistola.

3 settembre, Orta Nova – All’1.30 di notte in via Saragat rinvenuto all’interno della sua il corpo senza vita di Andrea Gaeta, 20 anni, incensurato, titolare di una ditta di autotrasporti, figlio del capo-clan del paese, ucciso con colpi di pistola a fianco e testa. Quattro amici che erano con lui raccontano subito ai carabinieri che a sparare è stato Mirko Tammaro, 26 anni: si costituisce 4 ore più tardi al casello autostradale di Termoli e fa ritrovare la pistola usata. La gelosia il presunto movente del delitto.

8 settembre, Manfredonia – Nella tarda serata in un casolare dell’area sipontina accoltellato al costato Ion Meluselu, 40 anni, bracciante romeno; fermato poco dopo il connazionale Mihai Viasu di 56 anni. Un litigio tra i due avrebbe preceduto l’omicidio.