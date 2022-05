Lucera, oltre 10kg tra cocaina e hashish: sequestrata droga per 200mila euro, 2 arresti

Circa dieci chili di hashish e 500 grammi di cocaina, per un valore complessivo di quasi 200mila euro, sono stati sequestrati dai carabinieri a Lucera (Foggia), e due persone, di 36 e 32 anni, sono state arrestate con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari si sono recati nell’abitazione del 36enne che si trova in una zona periferica di Lucera. Con lui c'era il 32enne. Alla vista dei carabinieri entrambi hanno tentato di sottrarsi ai controlli: il primo cercando maldestramente di rifugiarsi in casa, il secondo nascondendosi all’ultimo piano dello stabile. Quest’ultimo è stato immediatamente bloccato: aveva con sé una busta al cui interno c'erano 49 involucri contenenti complessivamente 10 chili di hashish e 8 buste con 500 grammi di cocaina. A casa del 36enne i militari hanno recuperato anche 800 euro, ritenuti provento dello spaccio, e materiale per il confezionamento delle dosi.