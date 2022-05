CERIGNOLA - Panico sulla sull'autostrada A14, quando intorno alle 19:40 un mezzo pesante prende fuoco, nel tratto compreso tra Cerignola Est e Foggia verso Pescara. Fortunatamente non si registrano feriti, ma è stato temporaneamente chiuso il tratto di autostrada in questione. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento al mezzo da parte dei Vigili del Fuoco, oltre i quali sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Al momento all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, e si registra 1 chilometro di coda.

Agli utenti diretti verso Pescara si consiglia di uscire alla stazione di Cerignola est, percorrere la SS 16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Foggia.