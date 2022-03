A Carpino l'arte di inclusione e accoglienza attraverso musica, acqua e cibo

FOGGIA - Valorizzare i borghi attraverso interventi di arte urbana che esaltano il patrimonio materiale e immateriale e stimolano la riflessione sull’inclusione e l’accoglienza. È la finalità di «Carpino Street Project-L’arte urbana non esclude» - progetto finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito di Sthar Lab, coordinato da DDuMstudio insieme all’Amministrazione Comunale di Carpino, al sindaco Rocco Di Brina e al RUP e progettista ing. Nicola La Macchia - che accende i riflettori sull’arte urbana come veicolo di inclusione e rilettura dei valori della tradizione in chiave contemporanea.

L’intervento mira a narrare gli elementi che caratterizzano l’identità di Carpino - piccolo centro agricolo nel Parco Nazionale del Gargano, adagiato su due colline e posizionato tra il Lago di Varano e la Foresta Umbra - evidenziando il patrimonio materiale legato ai luoghi e al paesaggio, e quello immateriale costituito dalle tradizioni. Musica, acqua e cibo, infatti, sono i tre temi legati in maniera inscindibile alle tradizioni di Carpino che saranno interpretati da Seba Mat - Sebastiano Matarrese, artista che lavora nel campo del design, del muralismo, dell’illustrazione -, Team Art - collettivo formato da Marica Montemurro e Giovanni Papapietro, illustratori e designer e dagli architetti e creativi di DDuMstudio, Giulio Mandrillo, Chiara e Laura Pirro, insieme a Roberta Gravina. Le opere legate ai tre temi sottolineeranno la capacità dell’arte urbana di non escludere e di appartenere a tutti, stimolando una riflessione su inclusione e accoglienza. Il progetto mette in evidenza la capacità della cultura e delle arti di veicolare l’inclusione tra diverse etnie.