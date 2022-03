Foggia, pubblicato bando per voli di linea in partenza da aeroporto Gino Lisa

E’ stato pubblicato l’Avviso pubblico per incentivare l’attivazione di voli di linea da e per l'aeroporto 'Gino Lisa' di Foggia. Lo annuncia il governatore Michele Emiliano. «Con la pubblicazione dell’avviso pubblico la parola passa al mercato che dovrà proporsi per iniziare i voli dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia - dichiara Emiliano - si lavora con grande intensità al raggiungimento di questo obiettivo. Per arrivare a questo risultato si è dovuto accertare che il sostegno pubblico che viene garantito alle eventuali compagnie partecipanti al bando non comporti aiuti di Stato vietati dalle normative dell’Unione europea. E solo dopo avere ottenuto tale garanzia il bando è stato pubblicato con l’augurio che vi siano partecipanti interessati a dare concretezza a questo risultato lungamente ricercato». Per Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, «la pubblicazione del bando giunge al termine di un lavoro complesso, sia sul piano amministrativo, sia sul piano giuridico».