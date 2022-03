Non li fanno entrare in discoteca: minacce alla security e folle inseguimento, due giovani di San Severo arrestati a Pescara

Due giovani di San Severo (Fg) sono stati fermati in Abruzzo, a Pescara, dopo un folle inseguimento partito dalla segnalazione dell'addetto alla sicurezza di una discoteca che intorno alle 2.30 ha chiamato la Questura sostenendo di essere stato minacciato con una pistola. I ragazzi erano in tre, secondo il racconto (uno sarebbe riuscito a scappare): a bordo di una Fiat Idea si sarebbero dileguati e all'alt della polizia sarebbero scappati a folle velocità, quasi speronando la volante, mettendo a rischio l'incolumità di passanti e altre auto.

I fuggitivi sono riusciti a percorrere diversi chilometri, rischiando di speronare anche un'auto dei carabinieri intervenuta in supporto. La loro folle corsa è terminata nel cortile di un condominio, quando hanno abbandonato la vettura e sono scappati a piedi. Uno dei tre è riuscito nell'intento, gli altri due si sono nascosti sotto le macchine parcheggiate ma sono stati individuati e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Secondo la ricostruzione dei fatti i ragazzi non erano stati fatti entrare in discoteca e avevano tentato l'ingresso da una porta secondaria, venendo però bloccati. A quel punto si è scatenata la discussione: non è ancora chiaro se ci sia stato veramente l'uso di una pistola (non individuata), ma i ragazzi avrebbero minacciato il personale di sicurezza per poi lanciarsi al folle inseguimento. Gli arrestati hanno 18 e 19 anni.