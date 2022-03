Parcheggi a pagamento, scatta una vera «stangata» a Foggia

FOGGIA - Ed ecco il giorno della stangata. Anche se mancano dettagli e comunicazione. Ma stando alle deliberazioni della commissione straordinaria, salvo complicazioni, da oggi scattano gli aumenti per la sosta tariffata a Foggia. Un provvedimento che non va incontro alle reali esigenze dei cittadini. La città è stata divisa in zone rosse, soggette ad aumento tariffario e a orario continuato dalle 8.30 alle 20, e zone gialle. Per le zone rosse, l’ora intera costa 1,20 euro, e la tariffa minima (30 minuti) è pari a 60 centesimi. La giornata intera arriva a costare 6 euro da 4,50 euro, e in centro scompare l'abbonamento per la mezza giornata che nelle zone gialle, invece, si paga 4 euro. Nella zona rossa scompare la fascia gratuita dalle 13,30 alle 16.

La zona rossa comprende l’area della stazione ferroviaria, si estende per tutto il centro fino a Corso Garibadi, è delimitato su un lato da corso Roma fino a via Marchese De Rosa e via Salomone. In questa zona rossa ci sono in tutto 2.760 stalli.

In zona gialla la tariffa oraria è invariata (1 euro), ma nel parcometro bisogna versare almeno 60 centesimi. Resta in vigore la fascia gratuita: il parcheggio si paga dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. Sono in tutto 3.352 stalli. Sono inoltre assimilati alle zone gialle i circa 300 stalli davanti al Santuario dell’Incoronata, con attivazione periodica dal 1° marzo al 30 settembre nelle sole giornate di sabato, domenica e nei festivi e prefestivi infrasettimanali, nelle stesse fasce orarie della zona gialla. Per i soli pullman la tariffa è unica e pari a 7 euro.

L'abbonamento annuale per i residenti, passa da 25 a 50 euro per la prima auto, mentre arriva a 220 euro per la seconda auto e successive, vale a dire 100 euro in più. L’abbonamento ordinario annuale da 350 euro arriva a costare 550 euro, quello trimestrale 200 euro (80 euro in più), quello mensile 90 euro (prima 50 euro), e quello settimanale esattamente il doppio, 30 euro. Da 1,20 arriva a 1,50 euro la tariffa oraria (o frazione di ora) del Parcheggio ‘Vincenzo Russo’ in piazza Siniscalco Ceci, di fianco al Comune con rincari nell’ordine dei 20-30 euro per gli abbonamenti mensili mattutino (150 euro), pomeridiano (100 euro), notturno (100 euro) e h24 (230 euro). Aumentano di dieci euro gli abbonamenti agevolati per gli uffici (120 euro), 4 giorni h24 (60 euro), settimanale h24 (110 euro) e quindicinale h24 (160 euro). Dei 55 stalli, 5 sono riservati al Comune di Foggia. La percentuale degli abbonamenti per il parcheggio Russo non potrà essere superiore al 70% del numero degli stalli esistenti.

Tariffe e indirizzi operativi per la sosta a pagamento da affidare in concessione sono stati approvati dalla commissione straordinaria, con i poteri della Giunta comunale. Il documento è stato approntato a conclusione delle attività della Struttura Intersettoriale. Ora si attende la gara d’appalto per l’affidamento dei parcheggi a pagamento. Nessuna idea invece per i “park and ride” che pure potevano essere attivati in zona Fiera. Non ci è riuscita la precedente giunta mandata a casa dal ministero degli Interni, non ci ha ancora pensato l’attuale commissione straordinaria nominata dal ministero.