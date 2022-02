L'estate di Vieste sarà colorata dalle Frecce Tricolore

VIESTE - Sarà il cielo sul lungomare di Vieste (Foggia) a ospitare il prossimo 26 giugno l'air show delle Frecce tricolori dell’Aeronautica militare Italiana. La tappa foggiana segue quelle che si terranno a Molfetta e Bari rispettivamente il 7 e 8 maggio. L’esibizione del 26 giugno si inserisce nel programma delle manifestazioni per 'Vieste Estate 2022'. «Un altro grande appuntamento, una vetrina nazionale per la nostra città - afferma la vicesindaco e assessora al Turismo, Rossella Falcone - è uno show che ha sempre richiamato un grande numero di spettatori». La vicesindaca è «certa che il prossimo 26 giugno tanta gente verrà a Vieste per assistere allo spettacolo della Pattuglia Acrobatica e trascorrere qualche giorno di inizio estate nel nostro centro che anche in bassa stagione è in grado di offrire eventi e servizi di qualità».