Foggia, Mongelli: «Più abitazioni e subito via le baracche»

FOGGIA - Davanti all’ennesimo sgombero, vien quasi da sorridere: «Quando arrivavamo noi con i vigili, ci trovavamo di fronte donne e bambini a opporre resistenza ed a farci quasi desistere. Adesso vedo che tutto si è svolto secondo le regole, finalmente, non può che farmi piacere», dice Gianni Mongelli, sindaco di Foggia nel quinquennio 2009-2014. La questione abitativa si trascina da decenni, numerosi i focolai aperti in città, migliaia i senzatetto che vivono a spese del Comune, in alloggi di fortuna, occupando case di privati com’è accaduto alle cinque famiglie degli alloggi di corso del Mezzogiorno che dovevano essere assegnati al Comune (e questo particolare probabilmente è come se li avesse autorizzati a prenderne il possesso). I primi sgomberi risalgono proprio alla giunta Mongelli, quell’amministrazione buttò giù un paio di catapecchie in via De Petra non prima di aver assegnato nuove case popolari ad alcune famiglie. Ma poi anche sulle catapecchie e sui container è affiorato un mercato parallelo, c’è chi si vende anche quelli, fino a 5mila euro le tariffe applicate. E’ una strada senza uscita l’emergenza abitativa in città, con una graduatoria per le assegnazioni provvisoria da un anno e mezzo, case nuove comunque sempre con il contagocce e almeno un migliaio di persone costrette a vivere in tuguri e nel pieno degrado, senza fogna e servizi.

«Problemi di questo tipo ce ne sono in tutte le zone della città - dice l’ex sindaco - penso ai container di campo degli Ulivi e in via San Severo, all’ex distretto militare, al Salice vecchio, alla cosiddetta “triade” alle spalle del museo civico, alla baraccopoli di via De Petra. Il problema si risolve costruendo nuovi alloggi, mi sembra scontato - aggiunge - ma io aggiungerei anche attraverso una graduatoria degli assegnatari quanto più aggiornata e stringente in base alle necessità delle famiglie. La grande occasione - ricorda Mongelli - l’abbiamo persa quando la Regione ha rinunciato al progetto di Housing sociale, ottocento nuovi alloggi che avrebbero in un sol colpo risolto il problema abitativo in città dal momento che ritengo ci siano non meno di un migliaio di famiglie senza casa. Non c’è stata in quell’occasione la volontà da parte di Comune e Regione di trovare un equilibrio su quella maxi-variante da approvare. La Regione forse temeva una speculazione edilizia da parte dei privati, posizione a mio avviso non completamente giustificata. Inoltre - sottolinea l’imprenditore prestato alla politica - alle spalle della fiera si sarebbero potuti edificare nuovi alloggi su aree regionali, insomma si sarebbe potuti arrivare a una soluzione definitiva che non fu trovata».

Oggi la Regione annuncia l’apertura di un dossier su Foggia e forse la costruzione di 85 nuovi alloggi a breve, più un altro centinaio più avanti. E c’è chi in tutto questo ne approfitta: le case vengono continuano a essere occupate abusivamente, gli alloggi nuovi vengono danneggiati com’è successo alle case in corso del Mezzogiorno. «Non sarà facile risanare - la replica dell’ex primo cittadino - ma bisogna pur partire. A mio avviso servirà una durezza negli interventi di sgombero, proprio com’è successo nell’ultimo caso, che lanci un segnale ai professionisti delle occupazioni abusive. Nel contempo andranno abbattute immediatamente le baracche non appena chi le abbandona avrà avuto l’assegnazione della nuova casa, altrimenti il problema si riproporrà all’infinito e non ne usciremo mai».