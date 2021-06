Foggia, auto contro scooter: ci sono feriti, uno al pronto soccorso

È di due feriti e il bilancio del incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 21 a Foggia, in via Carlo Baffi all'incrocio con il rione dei Preti. Ad entrare in collisione per cause ancora da stabilire dalla polizia locale intervenuta sul posto, una Ford Fiesta ed uno scooter Peugeot. I due centauri a bordo del motociclo sono stati soccorsi da un'ambulanza del 118. Uno dei due è stato trasportato al pronto soccorso di Foggia. Non si conoscono le loro condizioni.