Arresti al Comune di Foggia: consigliere indagato ancora ricoverato

FOGGIA - Antonio Capotosto, consigliere comunale (sospeso) di Foggia, raggiunto da una misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita lo scorso 30 aprile dalla polizia con l’accusa di tentata induzione indebita, è ancora ricoverato in ospedale dopo aver contratto il virus Covid. Le sue condizioni di salute non gli permettono quindi di essere sottoposto all’interrogatorio di garanzia. E’ quanto comunica il legale dell’uomo, l’avvocato Carlo Mari, specificando però di aver «proposto la richiesta di riesame per ottenere l'annullamento dell’ordinanza cautelare». Oltre Capotosto, sono coinvolti nell’indagine anche Leonardo Iaccarino, che da lunedì scorso ha ottenuto i domiciliari, e l’imprenditore Francesco Landini, che ha avuto l’obbligo di firma. Indagato a piede libero anche un ex dipendente comunale. Le accuse sono, a vario titolo, di corruzione, tentata induzione indebita e peculato.