Auto contro moto a Foggia: danni ai veicoli, 3 feriti

Spaventoso incidente stradale ieri pomeriggio in via Gioberti a Foggia. Ad entrare in collisione una Mercedes ed una moto Suzuki. L'impatto è stato violentissimo, tanto che i due veicoli hanno riportato gravi danni. Non si conoscono le condizioni dei tre feriti ma pare che non siano in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto, pare, per una mancata precedenza.

(foto Maizzi)