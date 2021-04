Foggia, maltrattamenti ad alunni asilo: 4 maestre rinviate a giudizio

FOGGIA - Il gup del Tribunale di Foggia Carlo Protano ha rinviato a giudizio le quattro maestre imputate per numerosissimi episodi di maltrattamenti, che sarebbero avvenuti in un asilo comunale del Foggiano nel periodo tra ottobre 2018 e aprile 2019. Il dibattimento comincerà il 15 giugno 2021.

L’accusa, che si fonda sulle immagini delle telecamere nascoste nelle aule dell’asilo, sostiene che le imputate abbiano avuto comportamenti violenti contro i loro piccoli alunni, di età compresa fra i 3 e i 5 anni.

«Il gup - fa sapere uno dei legali delle parti civili, l'avvocato Michele Sodrio - ha anche accolto la costituzione di parte civile del Ministero dell’Istruzione contro le sue stesse dipendenti. Il Ministero quindi sarà presente durante tutta la causa nella duplice veste di responsabile per gli eventuali risarcimenti in favore delle vittime e persona offesa per gli stessi danni causati dalle maestre-imputate, oltre i danni materiali il Ministero lamenta un grave danno all’immagine».