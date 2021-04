Precedenza non rispettata: due auto si scontrano a Foggia, uomo in ospedale

Un violento incidente stradale è accaduto poco fa a Foggia, su via San Severo, incrocio con via Iconavetere. A entrare in collisione una Toyota Yaris e una Fiat Punto: il conducente della prima auto è rimasto ferito ed è stato trasportato al locale pronto soccorso dal 118. Non si conoscono le sue condizioni. Sul posto una pattuglia della polizia locale per stabilire la dinamica del sinistro, ma a quanto si apprende sarebbe stato causato da una mancata precedenza.