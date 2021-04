San Severo, era ricercato per evasione: arrestato latitante

Era ricercato da una decina di giorni Benito Di Canito, 30 anni di San Severo (Foggia) catturato questa mattina dagli agenti di polizia a Marina di Chieuti, nel Foggiano. L’uomo è ritenuto dagli investigatori vicino ai clan mafiosi di San Severo. Il pluripregiudicato deve scontare due anni e due mesi di carcere, per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. Deve rispondere anche di ricettazione ed evasione dagli arresti domiciliari. La cattura di Di Canito segue quella di un altro latitante: Giancarlo Valerio D’Abramo di 43 anni, arrestato il 2 aprile scorso a Cerignola perché accusato di essere il responsabile di un assalto ad un portavalori del brand Bulgari per un valore superiore ad oltre 4 milioni di euro compiuto il 15 ottobre 2016, a Bollate, in Lombardia.