San Severo, da auto in corsa sparano contro casa di un 30enne ai domiciliari

Due colpi di pistola sono stati esplosi ieri sera, da un’auto in corsa, contro l’abitazione di un 30enne (che si trova agli arresti domiciliari) a San Severo (Foggia). Non si registrano feriti. I proiettili - a quanto si apprende - si sono conficcati nel soffitto e nella parete dell’abitazione. In casa in quel momento, oltre all’uomo, erano presenti anche la compagna e il figlio minorenne della coppia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.