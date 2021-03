Foggia, impatto tra 2 auto: il bilancio è di 2 feriti

FOGGIA - Ancora non si conoscono le condizioni dei due feriti rimasti coinvolti nell'incidente stradale avvenuto poco fa in via Smaldone angolo via Sbano a Foggia. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto, una Toyota ed una Dacia sono entrate in collisione. I due feriti sono stati trasportati presso il locale Pronto Soccorso da ambulanza del 118.