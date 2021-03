Ecco il nuovo corso del «Lastaria» di Lucera

LUCERA - Dal 1° gennaio 2020, in attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 674 del 9 aprile 2019, l’ospedale “F. Lastaria” di Lucera è accorpato al Policlinico Riuniti di Foggia. Ed è per ringraziare tutta la Direzione Strategica del Policlinico Riuniti di Foggia per il grande impegno profuso per far rinascere il presidio ospedaliero Lastaria, destinato al declassamento, che l’Associazione Cittadinanzattiva Aps – sezione territoriale di Lucera, Presidente Antonio Dell’Aquila, Vice Presidente Luigi Ziccardi e Responsabile Veronica La Rotonna, ha organizzato per oggi alle 11.30 presso l’area antistante il Lastaria un momento di incontro dedicato a tutti gli operatori sanitari che lottano ogni giorno in questo periodo di emergenza sanitaria. Durante l’incontro, è previsto un breve intermezzo musicale con la voce di Alessia Carelli accompagnata al pianoforte dal Maestro Vittorio Barbaro dell’Associazione culturale Strumenti e Figure diretta dal Maestro Francesco Finizio. Nell’occasione, saranno donati da Cittadinanza Attiva, con il contributo di alcune aziende di Lucera, 3 televisori per il reparto di Lungodegenza del Lastaria, completando così il progetto che vedrà in ogni camera un televisore, nel segno di una degenza più umanizzata e riempiendo di contenuti umani le prestazioni professionali di alto livello. Sarà consegnata, inoltre, una targa di ringraziamento al Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia. Insieme al direttivo dell’Associazione di Cittadinanzattiva di Lucera, parteciperanno all’incontro il Sindaco di Lucera Giuseppe Pitta, il Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti Vitangelo Dattoli, il Direttore Sanitario Franco Mezzadri, il Dirigente Responsabile della Direzione Medica di Presidio Giulio Mascolo, il Direttore del Dipartimento Medico, Geriatrico e Riabilitativo Massimo Zanasi, Mario Morlacco, Umberto Simonetti, i Dirigenti medici, il personale infermieristico e OSS del presidio ospedaliero Lastaria. Durante tutto questo anno la Direzione Strategica del Policlinico Riuniti di Foggia ha costantemente dedicato la sua particolare attenzione al Lastaria di Lucera, assegnandoli un ruolo determinante nella gestione dei pazienti che ad esso afferiscono, in particolare dei pazienti anziani, fragili e da riabilitare, e realizzando un potenziamento tecnologico, organizzativo e strutturale. Il Lastaria, quindi, al termine del suo primo anno di attività, ha riportato un bilancio positivo e un notevole sviluppo per le attività chirurgiche in day service, day surgery, one day surgery. Tutto questo ha implementato le figure specialistiche (anestesisti rianimatori, cardiologi, chirurghi, ortopedici, urologi, radiologi, laboratoristi) e le attrezzature presenti