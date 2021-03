Notte di fuoco nel Foggiano, in fiamme 2 baracche nel ghetto: incendiati tir e auto

FOGGIA - Un incendio di natura accidentale ha distrutto la scorsa notte due baracche del ghetto di Borgo Mezzanone, l’insediamento abusivo dove risiedono oltre 1500 migranti, impiegati in agricoltura, a pochi chilometri da Foggia. Non ci sono feriti. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco. Non è la prima volta che nel ghetto si verificano episodi simili soprattutto a causa della presenza di numerosi allacci abusi all’energia elettrica.

Nella notte anche un'auto in fiamme in via Tenente Iorio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Diversa sorte per un tir in viaggio che avrebbe preso fuoco sulla SS16 tra Torremaggiore e San Severo. Per fortuna non ci sono stati feriti.