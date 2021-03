San Marco in Lamis, rapinarono market a dicembre: banditi incastrati dalle telecamere di sorveglianza

SAN MARCO IN LAMIS - Due uomini, di 25 e 28 anni, entrambi di San Marco in Lamis, sono stati arrestati e posti ai domiciliari su disposizione del gip tribunale di Foggia perché accusati di aver compiuto il 19 dicembre scorso una rapina ai danni del «Carrefour Express» di via Carducci a Lesina.

Quella sera - secondo gli investigatori - i due fecero irruzione nell’attività commerciale con il volto coperto; uno dei due impugnava una pistola. Dopo aver preso il bottino i malviventi fuggirono a bordo di un’auto.

Fondamentali ai fini investigativi sono state le immagini delle telecamere di sicurezza attraverso le quali i militari sono riusciti a riconoscere sia uno dei due indagati, il 25enne, sia l'auto intestata a lui.

Grazie all’attività investigativa - si apprende - i militari hanno anche sventato un’altra rapina che il 25enne stava per compiere ad Apricena (Foggia) con un suo concittadino.

Nel corso delle indagini sono stati recuperati il passamontagna e la pistola utilizzati per la rapina a Lesina, che erano stati nascosti in un edificio abbandonato di San Marco in Lamis.