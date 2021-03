Foggia, al posto dei tamponi i test col prelievo di saliva

FOGGIA - La saliva al posto del tampone faringeo. L'unità operativa di Malattie infettive del Policlinico di Foggia, diretta dalla prof. Teresa Santantonio ha in corso uno studio per confrontare sensibilità e specificità del test salivare rispetto al classico tampone naso-faringeo, per evidenziare l’eventuale presenza di virus SARS-CoV-2 nella saliva, rispetto al tampone nasofaringeo e, inoltre, valutare la presenza di anticorpi specifici nella saliva durante la malattia e nei successivi controlli dopo la malattia.

La durata dello studio, iniziata a febbraio, sarà di un anno e saggerà le risposte ai due test confrontati di persone con diagnosi documentata o sospetta di infezione da SARS-CoV-2.

Cooperano alla sperimentazione i prof. Gaetano Corso, dir. Patologia Clinica e Laboratorio di Sierologia, Fabio Arena, Microbiologia e Microbiologia Clinica, Lorenzo Lo Muzio, Ordinario di Malattie Odontostomatologiche e presidente del corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria e prof. Roberto Zafferino, prof. Medicina del Lavoro dell'Università di Foggia".

"Lo scopo dello studio – dice la prof. Santantonio – è di cercare nella saliva il virus del Covid e rapportarlo al test attuale, esame invasivo, che richiede il prelievo fatto da operatori esperti. La raccolta della saliva è metodica non invasiva che la stessa persona può eseguire. Il confronto dei risultati ottenuti servirà a chiarire se la diagnosi di Covid-19 può essere fatta in modo più semplice ma altrettanto affidabile. In aggiunta al genoma virale verranno ricercate, nella saliva, alcune proteine del virus (antigeni) e gli anticorpi prodotti dal nostro sistema immune".