San Marco in Lamis, Covid tra i giovani: 11 positivi tra 1 e 25 anni

«Attualmente nella nostra città risultano 41 cittadini positivi al Covid e 19 in sorveglianza e isolamento fiduciario, come da comunicazione della Prefettura di Foggia appena arrivata. Dei positivi, 11 sono giovani di età compresa tra 1 e 25 anni, mentre della stessa fascia di età dieci persone sono in sorveglianza e isolamento fiduciario».

E’ quanto comunica il sindaco di San Marco in Lamis (Foggia), Michele Merla, preoccupato per i dati sulla diffusione del virus in città. «Questi dati - afferma - seppur non allarmanti, ci indicano un’attuale e maggiore diffusione del contagio tra i bambini e i giovani». Il sindaco invita i suoi concittadini a «continuare a rispettare rigorosamente le regole sanitarie».