San Severo, estrae coltello: «Dov'è l'assessore?»

Pretendeva di parlare con l’assessore che in quel momento non c'era, e per questo ha estratto un coltello minacciando i dipendenti dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Severo (Fg). L’uomo è stato subito disarmato da un vigilantes. L’episodio è avvenuto questa mattina. «Condanniamo fermamente l’accaduto - dichiarano il sindaco Francesco Miglio e la sua Giunta - è un fatto di gravità inaudita, purtroppo non il primo che si verifica nella nostra città e nel nostro Comune. Esprimiamo la nostra vicinanza al personale dipendente dell’ufficio che giornalmente svolge una mole di lavoro enorme, finalizzato ad aiutare in ogni modo consentito quanti sono in difficoltà sociale».