Foggia, ecco «Maraki»: un foodlab per chi ama il cibo e i social

FOGGIA - Quando la passione per il cibo e i social diventano un mestiere. Dall'idea dei fratelli foggiani Andrea e Valentina Pietrocola del blog La Cucina del Fuorisede, nasce un nuovo progetto: MARAKI, un foodlab in cui la trasformazione del blog culinario diventa impresa. I due foodblogger, in attività dal 2026, propongono ricette e contenuti per chi lascia la propria città per motivi di studio o lavoro, ed è costretto a mettere le mani in pasta per la prima volta. Oggi sono seguiti da oltre 50mila persone sui social e continuano a dispensare ricette economiche e veloci da realizzare e non rinunciare al piacere di stare a tavola anche se si hanno solo 20 minuti di pausa pranzo.

«Con il nostro progetto vogliamo distinguerci e realizzare qualcosa che nella nostra città non esiste, - spiegano Andrea e Valentina- realizzando il primo foodlab in città, ovvero uno spazio in cui la comunicazione e il cibo faranno da protagonisti» Per adesso Andrea e Valentina hanno ripreso la programmazione delle Social Dinner, giunte quest'anno alla 4 edizione e stanno lavorando a due progetti che legano il territorio della Capitanata al turismo.

«Dopo un anno come il 2020 aprire un'impresa può sembrare un azzardo, - aggiunge Andrea - ma lavoriamo a questo progetto da circa 2 anni e abbiamo la fortuna di poter lavorare pur restando a casa. L'incognita del futuro ci spaventa, ma se mai ci proviamo, mai ci riusciamo. Come dice il detto? La fortuna aiuta gli audaci! Speriamo che questo progetto spicchi il volo più bella e innovativa la nostra città».