Usura, condannati in 3 a Lucera, tra cui ex direttore supermercato dove avvenivano le «transazioni»

L’ex direttore commerciale di un supermercato di Lucera, Antonio De Santis, un dipendente Michele Valente, sono stati condannati dal tribunale di Foggia a 3 anni e 4 mesi di reclusione per usura aggravata. Per lo stesso reato un altro dipendente, Ruggiero Iungo, è stato condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione. Nel processo si è costituita parte civile la Fondazione Buon Samaritano di Foggia, da sempre vicina alle vittime di usura.

La vicenda si è consumata tra il 2006 e 2007 all’interno dei supermercati, dove avvenivano le «transazioni». Gli imputati, in concorso tra di loro, percepivano interessi usurari del 10% giornalieri attraverso lo scambio di titoli di credito con denaro contante. Stando a quanto ricostruito dall’accusa, alle vittime, per lo più commercianti, veniva consegnata una somma in contanti equivalente all’importo dell’assegno consegnato agli usurai decurtato di una percentuale definita usuraria dalla sentenza di condanna del tribunale.