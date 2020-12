Stornara, bracciante muore investito mentre rientrava dai campi

Un bracciante di origini cinesi intorno ai 50 anni è morto questa notte dopo essere stato investito ieri pomeriggio a Stornara (Fg) mentre rientrava dai campi. L'uomo è stato travolto da un'auto di un altro agricoltore che lo ha soccorso, in località Cenerata. In condizioni fin da subito disperate è stato condotto al Policlinico Riuniti di Foggia, ma è deceduto in nottata. I carabinieri curano le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.