Foggia, carambola tra 4 auto in via Napoli: diversi i feriti, non gravi

FOGGIA - Poteva avere conseguenze ben più drammatiche la carambola tra auto avvenuta questo pomeriggio in via Napoli, alla periferia di Foggia. Quattro le autovetture coinvolte (una Fiat Panda, una Fiat Punto, una Renault Clio e una Kia) che, per cause ancora poso chiare, si sono scontrate in una sorta di maxi tamponamento.

Il bilancio dell'incidente parla di diversi feriti che, fortunatamente, non dovrebbero essere gravi. Alcuni sono stati medicati sul posto dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Sul posto la Polizia locale che dovrà chiarire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità