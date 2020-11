Margherita di S., non ci fu alcun reato: «Accuse infondate». Assolto in appello il comandante dei Cc

Per quattro anni in balia di un procedimento penale che non doveva neanche esistere. Trasferito di sede e per due anni con una condanna (ingiusta) di primo grado sulle spalle. I giudici della III sezione penale della Corte di appello di Bari hanno assolto perchè «il fatto non sussiste» il maresciallo dei Carabinieri Pietro Della Sala, ex comandante della stazione dell'Arma di Margherita di Savoia, condannato in primo grado a un anno di reclusione per lesioni, minacce e calunnia.

Il militare era stato denunciato dal titolare di una lavanderia di Margherita di Savoia dopo che era stato eseguito un controllo da parte dei Carabinieri della stazione - quindi dal comandante Della Sala - unitamente a personale della Asl. Il commerciante, forse non gradendo l'intervento delle forze dell'ordine, aveva pensato bene di affiggere la querela fatta sulla vetrata della porta d'ingresso del negozio esponendo il militare a una inspiegabile gogna pubblica e accusandolo di una serie di comportamenti scorretti.

Da qui l'intervento dei Carabinieri e la relativa denuncia da parte dei militare per calunnia nei confronti del titolare della lavanderia che, secondo quanto asserito dalla difesa del militare - rappresentata dall'avv. Francesco Paolo Sisto (studio FPS) e dall'avv. Michele Curtotti - avrebbe orchestrato una controffensiva a regola d'arte. L'uomo ha infatti asserito di essere stato minacciato e percosso dal militare e da un altro carabiniere rincarando anche la dose con la calunnia, o meglio la calunnia della calunnia.

A tal fine, l'uomo aveva detto di essere spiato, di notare un'auto che lo pedinava, di vedere gente strana frequentare il suo locale e di aver registrato un calo degli affari. Tutto per colpa del maresciallo. Roba da non credere che, però, in primo grado - il maresciallo aveva chiesto l'abbreviato certo delle presunte assurdità delle accuse mosse a suo carico - non ha convinto il gup di Foggia che due anni fa lo ha condannato a un anno e a 10mila euro di risarcimento in sede civile (il militare è stato trasferito a Trinitapoli).

In appello, il verdetto di venerdì scorso della Corte barese - dove la difesa ha evidenziato l'assurdità delle modalità di svolgimento della vicenda stigmatizzando l'assurdità delle accuse mosse dalla «parte civile» - ha messo la parola fine alla vicenda, cancellando proprio la storia giudicandola penalmente inesistente, assolvendo il militare con la formula piena «perchè il fatto non sussiste» e revocando ogni statuizione civile.

In attesa delle motivazioni della decisione, resta in piedi un altro procedimento: stavolta quello originato dalla denuncia per calunnia fatta dal carabiniere nei confronti del commerciante che ora si ritrova dall'altra parte della barricata. L'uomo infatti è stato rinviato a giudizio per calunnia, contando su una decisione di appello a lui sfavorevole che rischia di trasformarsi in un pericoloso boomerang.