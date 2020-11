Covid: al Policlinico Riuniti di Foggia attivato nuovo modulo con 28 posti letto

Attivata da oggi al Policlinico Riuniti di Foggia una nuova area 'Chirurgia Covid’ che si trova al primo piano del reparto Maternità. Lo comunica l’azienda sanitaria in una nota. Il nuovo modulo prevede 28 nuovi posti letto: 18 per pazienti che presentano un quadro clinico potenzialmente chirurgico aggravato dalla condizione della positività al Covid-19; 10 dedicati a tutti i pazienti di pertinenza chirurgica ma anche a pazienti non strettamente chirurgici che necessitano di assistenza ospedaliera perché Covid positivi in caso di iperafflusso nel pronto soccorso. In presenza di posti letto disponibili potranno trovare ricovero anche pazienti in post acuzie. Saranno a disposizione 2 dirigenti medici dalle 8.00 alle 14.00; 1 guardia medica pomeridiana dalle 14.00 alle 20.00; 1 guardia medica notturna; 1 unità medica di guardia nei giorni festivi dalle 8.00 alle 20.00.

«L'esigenza è quella di massimizzare le possibilità di cura dei pazienti più fragili, con un più alto rischio di complicanze e di una più attenta valutazione del decorso operatorio - afferma il direttore generale Vitangelo Dattoli -. Il completamento del modello è stato perfezionato nel giro di qualche giorno, ma sono sempre in corso attività per monitorare la situazione posti letto in caso di aggravamento delle previsioni».