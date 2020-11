Foggia, scontro tra due automezzi in periferia: feriti i conducenti

FOGGIA - Tragedia sfiorata questa mattina alla periferia di Foggia. Per cause ancora da accertare, al vaglio degli uomini della Polizia stradale giunti sul posto, due automezzi (una Fiat 500 e un Fiat Doblo) si sono scontrati sulla SS 673/ Via Del salice.

L'impatto tra i due automezzi è stato violento. Feriti, fortunatamente non in modo grave, i rispettivi conducenti che sono stati immediatamente soccorsi. .