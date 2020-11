Foggia, auto si ribalta in via Trinitapoli: 20enne gravemente ferito

FOGGIA - Grave incidente stradale poco fa su via Trinitapoli a Foggia. Un'auto si è ribaltata e un ventenne è rimasto ferito gravemente.

L'impatto si è verificato all'altezza del fiume Cervaro. Una Skoda, forse a causa dell'alta velocità e dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, è uscita fuori strada ribaltandosi e terminando la sua corsa in una cunetta. Un giovane di circa 20 anni a bordo del veicolo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato presso il locale pronto soccorso da una ambulanza del 118 in codice rosso. Non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire esattamente quanto accaduto.