Foggia, quei tigli feriti di corso Giannone fra devastazione e buche

FOGGIA - Si ripete anche in questo terribile autunno la scena di poderosi alberi ornamentali delle strade di Foggia ridotti a scheletri con pochi moncherini feriti. Oggi è la Giornata nazionale degli alberi, ma è spettrale l’immagine di corso Giannone con chili di legno e foglie dei rigogliosi tigli azzerati dalle motoseghe, al lavoro per ridurre le chiome arboree anche in altre zone della città. Non rami accorciati seguendo la forma della pianta, ma capitozzature che modificano la fisionomia dell'albero facendolo poi crescere soltanto in altezza e riducendo il perimetro di ombra che quel verde riusciva a regalare, con le conseguenze da tutti patite nei mesi più caldi, quando i punti dove è possibile parcheggiare al fresco sono ormai rarissimi. Sulla radicale potatura in corso Giannone ha acceso i riflettori anche il Conalpa, il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio onlus, l'organizzazione no-profit per la tutela di alberi, foreste, giardini e paesaggi, per la divulgazione scientifica e culturale e per l’educazione ambientale. «Questo tipo di intervento così drastico - il commento del Conalpa - non rispetta la fisiologia della pianta, che viene così snaturata della sua forma naturale. E’ una potatura di repressione, che prevede l’asportazione di tutti i rami apicali e secondari e che modifica notevolmente la parte aerea dell'albero. La pianta riformerà nuovi rami, ma saranno ricacci innaturali, in quanto si è andati a compromettere la fisiologia della pianta. Il danno sarà evidente nel futuro, dopo la formazione di polloni e rami che non seguiranno l’andamento armonico naturale. I tigli non si potano così». I botanici indicano peraltro la tarda primavera come periodo migliore per la potatura, ma non c'è soltanto questo: «Sappiamo - evidenziano dal Conalpa - che un albero così "spogliato" ha maggiore predisposizione alle infezioni e ai parassiti: l'eventuale compromissione dello stato di salute dell'albero, in un futuro prossimo o remoto, comporterebbe la perdita di un valore inestimabile per la città. Corso Giannone a Foggia è bella ed elegante per i suoi maestosi tigli. Se, a causa di potature eccessive, dovessero indebolirsi o ammalarsi, il danno erariale sarebbe enorme». La onlus chiede di sapere dal Comune perchè «sia stata scelta una modalità di potatura così "estrema"» e «di intervenire prontamente per evitare che siano compromessi altri esemplari lungo i due filari di corso Giannone», vigilando anche sulle altre potature nelle strade principali e più importanti della città.