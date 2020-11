Dad o scuola in presenza? Tensione fra genitori a Foggia, arrivano i cc

Momenti di tensione questa mattina tra genitori di alunni che frequentano l’Istituto San Pio X in via Mastelloni, zona semi-periferica di Foggia. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la situazione alla calma. Stando alla ricostruzione dei militari, pare che le tensioni siano nate tra alcuni genitori che hanno scelto per i propri figli la didattica in presenza e altri che hanno scelto la didattica a distanza. Al centro delle polemiche il modo in cui vengono gestite le classi e la ripartizione degli insegnanti tra dad e didattica in presenza.

La scelta tra didattica in presenza e didattica a distanza segue le decisioni prese dalla Regione Puglia e dal Tar negli ultimi giorni. La Regione dal 30 ottobre ha disposto la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole pugliesi di ogni ordine e grado in favore della dad. Decisione, questa, sospesa in via cautelare dal Tar il 6 novembre. Dopo la decisione del Tar, il governatore Michele Emiliano ha emesso una nuova ordinanza che, in sostanza, consente alle famiglie di scegliere se mandare i figli a scuola o far seguire loro le lezioni da casa.

I genitori foggiani oggi hanno chiesto animatamente di poter parlare con la dirigente scolastica, Giovanna Caserta. Quest’ultima per evitare assembramenti - ricostruiscono i militari - ha evitato l’incontro. Gli animi si sono scaldati, ma non vi è stata alcuna aggressione - precisano gli investigatori. "Ho scelto la presenza, perché temo che il gap formativo possa far perdere l’anno a mio figlio - racconta un genitore -. La questione riguarda la gestione delle lezioni, ovvero alunni che seguono da casa in sincrono e alunni che seguono in classe. Proprio i più piccoli - ammette - rappresentano le vittime indirette di questo Covid. Non si può continuare così».