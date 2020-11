Foggia, in casa 5kg di infiorescenze di marijuana e una pistola abusiva: arrestato

I carabinieri di Foggia hanno controllato un'abitazione nei pressi di piazza Padre Pio e hanno trovato 5 kg di infiorescenze di cannabis indica. Un 35enne albanese, con vari precedenti di polizia, aveva trasformato la sua casa in una centrale di essiccazione di marijuana, con cui avrebbe ricavato oltre 22mila dosi per lo spaccio. L'uomo aveva anche una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, perfettamente funzionante, un giubbotto antiproiettile probabilmente sottratto a un istituto di vigilanza, ed è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, possesso di arma clandestina e ricettazione. Si trova in carcere.