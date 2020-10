Foggia, indagato per stalking: accusava l'ex moglie di maltrattamenti

FOGGIA - Un foggiano di 50 anni è stato sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex moglie dal Gip del Tribunale di Bari, in un procedimento per stalking. Ma fino allo scorso luglio era lui la persona offesa, del reato di maltrattamenti: l’uomo accusava di violenze la ex moglie, anche nei confronti delle figlie, e la donna era stata raggiunta prima di lui dal divieto di avvicinamento ai familiari, costretta a stare lontana dalle figlie per mesi, fino a quando il giudice ha nuovamente consentito incontri protetti. A luglio la donna era stata assolta con formula piena nel processo, con rito abbreviato, paradossalmente grazie ad alcuni video che l’ex marito, durante la convivenza, aveva illecitamente acquisito con telecamere nascoste. Così come dalle relazioni dell’Asl è emerso un «pesante condizionamento del padre nei confronti delle figlie, strumentalizzate contro la madre», sottolinea l’avvocato Michele Vaira, difensore della donna: «durante tutta la fase delle indagini e del processo la donna era sottoposta al divieto di avvicinamento all’ex marito. Un obbligo rispettato di buon grado, ma era l’uomo che, invece, non perdeva occasione di pedinarla ovunque, anche sul luogo di lavoro, e di perseguitare sia l’ex moglie che alcuni amici e conoscenti». Per la donna «è stato doloroso e difficile da superare l’allontanamento forzato e ingiustificato dalle figlie - prosegue il legale - e ora non è ancora finita: ci sono altre menzogne e altre condotte da perseguire».