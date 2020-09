Biccari, in casa marijuana pronta per lo spaccio: arrestato 25enne

Nella notte tra il 17 ed il 18 settembre scorsi i carabinieri della stazione di Biccari (Fg) hanno arrestato D.V., un 25enne del posto già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

I militari, hanno fermato un automobilista per un normale controllo, e si erano insospettiti per il suo atteggiamento nervoso. Il giovane, invitato a mostrare il contenuto delle tasche, ha consegnato un involucro contenente poco più di 1 grammo di

marijuana, dichiarando che la droga era per esclusivo uso personale.

I carabinieri però, poco convinti dalle rassicurazioni ricevute, lo avevano allora accompagnato a casa, dove avevano proceduto ad un'accurata perquisizione: dietro a un divano hanno scoperto alcuni bicchieri di plastica contenenti altra marijuana, per circa 84 grammi, oltre ad un bilancino elettronico di precisione.

Elevata anche la contestazione amministrativa per detenzione per uso personale nei confronti di un 18enne, cugino dell'uomo, nel frattempo giunto presso l’abitazione, inconsapevole della presenza dei carabinieri, che gli hanno trovato addosso un involucro

con della marijuana e un “grinder” metallico per la triturazione della sostanza stupefacente.

La droga sequestrata è stata sottoposta ad analisi chimica mentre l’arrestato è stato posto ai domiciliari. Ha patteggiato la pena della reclusione ad un anno e quattro mesi di reclusione, oltre alla multa di 4.000 euro (pena sospesa).