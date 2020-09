Vico del Gargano, schianto frontale tra moto e auto: muore sul colpo 31enne

Un uomo di 31 anni di Vico del gargano è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Vico ad Ischitella. Per causa ancora in corso di accertamento, la vittima - di cui non sono state ancora rese note le generalità - viaggiava a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto. L'impatto è stato violentissimo: per il 31enne non c'è stato niente da fare mentre il conducente dell'auto, un 26enne, è stato trasportato all'ospedale casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per accertare la cause dell'incidente.