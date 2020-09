San Severo: bomba contro agenzia immobiliare, indagano i cc

Un ordigno è stato fatto esplodere la scorsa notte dinanzi all’ingresso dell’agenzia immobiliare Tecnocasa che si trova in via Checchia Rispoli a San Severo (Fg). La deflagrazione è stata udita in gran parte del quartiere ed ha provocato danni alla struttura che sono ancora in corso di quantificazione. Completamente divelta parte della saracinesca e danni anche agli arredi interni. L’attività commerciale non ha un impianto di vidoesorveglianza ma i carabinieri stanno cercando di reperire le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Il titolare è stato interrogato dai militari ai quali ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o richieste di qualunque natura.