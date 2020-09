San Severo, nell'ex macello si produrrà pasta e imbottiglierà olio Ciavarella

SAN SEVERO - Sarà recuperato grazie a oltre 4 milioni di euro di finanziamenti l'ex macello comunale di via Soccorso di San Severo: verrà destinato alla trasformazione di prodotti agricoli del territorio. Il disco verde all’iniziativa è arrivato dal ministero dell’Interno che ha comunicato al Comune dell’alto Tavoliere l’ammissione del progetto al finanziamento. Il progetto è finalizzato a coinvolgere le fasce deboli della popolazione, i migranti ed i rifugiati. Si tratta di una proposta di rigenerazione architettonica dell'ex mattatoio della città.

Oltre 4 milioni di euro il totale dell'intervento per la rigenerazione del complesso costituito da edifici costruiti con la qualità architettonica dell’iniziodel XX secolo; e aree di servizio in funzione fino al 1990. L’obiettivo è creare una struttura complessa rivolta all’inclusione sociale dei migranti e soggetti in condizioni di disagio sociale; alla trasformazione, esposizione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti locali di eccellenza. Sarà creata una cooperativa per la gestione dell’azienda di trasformazione di prodotti agroalimentari con produzione di pasta fresca, imbottigliamento di olio di peranzana e ortofrutta.

«Di questo progetto iniziammo a parlare anni fa» ha detto il sindaco Francesco Miglio «quando ministro dell’Interno era Marco Minniti, poi ci siamo subito messi al lavoro. L’idea era di ristrutturare l’ex macello comunale per farne un centro di inclusione socio-lavorativa per andare incontro ai ceti meno abbienti. Ben presto in una pubblica riunione (covid permettendo) daremo compiuta illustrazione del progetto». La proposta progettuale intende promuovere l’idea di una riqualificazione urbana etica, coniugando il recupero ed il riutilizzo dei beni immobili in stato di abbandono con un’iniziativa volta ad attivare percorsi di inserimento lavorativo e professionalizzanti. Il risultato finale consentirà di dare vita ad un’attività di impresa solidale, utile a contrastare il caporalato e lo sfruttamento di lavoratori migranti e non in agricoltura; ed a fornire informazione, assistenza e formazione professionale.

Il progetto permetterà inoltre l’attivazione di una collaborazione con imprenditori del settore agroalimentare del territorio in grado di garantire condizioni contrattuali in linea con gli standard normativi, presso cui procedere al rifornimento di materia prima. Sarà inoltre attivata una filiera controllata che partendo dal prodotto agricolo biologico, attraverso la sua trasformazione in loco potrà raggiungere adeguati canali distributivi con la creazione di un brand etico territoriale. Sarà realizzato un circuito di distribuzione del prodotto finito attraverso il coinvolgimento di una o più aziende presenti sul territorio. Il progetto intende offrire infine prospettive formative e occupazionali per i minori a rischio devianza.