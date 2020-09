Racket a Foggia, 6 condanne: le vittime hanno parlato

Condannati a complessivi 48 anni e 2 mesi di carcere, 6 foggiani riconosciuti colpevoli di 2 estorsioni aggravate dalla mafiosità ai danni di un barista e del titolare di una autodemolizione che, caso raro nel panorama del pizzo foggiano, hanno ammesso durante le indagini d’essere stati costretti a pagare per timore di ritorsioni. Il gup di Bari Maria Teresa Romita, al termine del giudizio abbreviato che ha comportato la riduzione di un terzo delle pena, ha inflitto 7 condanne (il settimo imputato ha una posizione marginale rispondendo solo di possesso di fuochi pirotecnici), accogliendo quasi integralmente le richieste avanzate dalla Dda.

I 6 imputati ritenuti vicini al clan Sinesi/Francavilla e arrestati nel blitz della squadra mobile del 27 maggio 2019 contrassegnato dall’emissione di 8 ordinanze cautelari in carcere, sono accusati a vario titolo di 1 episodio di detenzione illegale di esplosivo da utilizzare forse per attentati dinamitardi, aggravato dalla mafiosità; 1 possesso ingiustificato di fuochi pirotecnici; e 2 estorsioni al titolare di 2 bar cittadini, e al proprietario di una autodemolizione aggravate dalla mafiosità per i metodi utilizzati e per aver agevolato «una costola della “Società foggiana”». Il barista ha detto d’aver pagato 15mila euro in due tranche tra febbraio e marzo 2019 a fronte di una richiesta iniziale di 50mila euro, oltre a dover consegnare sigarette per 7mila euro; l’autodemolitore ha riferito d’aver versato per 5 anni dal 2014 una tangente mensile di 300 euro, con ulteriore pagamento di 5mila euro a marzo 2019 perché quei soldi dovevano servire - gli fu detto - a aiutare i carcerati e sostenerne le spese legali.

Condannato a 8 anni e 8 mesi Gioacchino Frascolla, 35 anni, accusato di entrambe le estorsioni (8 anni e 6 mesi la pena invocata dal pm Bruna Manganelli). Inflitti 6 anni e 8 mesi (come da richiesta del pm) al fratello Antonio Riccardo Augusto Frascolla di 30 anni, detto «Antonello», che risponde di concorso nel taglieggio all’autodemolitore; 8 anni a Adelio Pio Nardella, 24 anni, accusato di entrambe le estorsioni e di detenzione di materiale esplodente (il pm chiedeva 8 anni e 4 mesi). Stessa pena - 8 anni - per Benito Palumbo , 32 anni, accusato di entrambi i ricatti (8 anni e 4 mesi la richiesta della Dda); 8 anni e 2 mesi al fratello Raffaele Palumbo, 35 anni, imputato dell’estorsione all’autodemolitore (6 anni la richiesta del pm). Condanna a 8 anni e 8 mesi per Sergio Ragno, 42 anni, che risponde di concorso nelle due estorsioni, detenzione illegale di esplosivo, e possesso ingiustificato di fuochi pirotecnici (8 anni e 4 la richiesta della Dda).

Condannato infine a 6 mesi di arresto Ciro Stanchi di 46 anni per il possesso di fuochi d’artificio; inizialmente era accusato a sua volta di concorso con Ragni nel più grave reato di detenzione di materiale esplodente con l’aggravante della mafiosa, poi derubricato in sede di richiesta di condanna nella semplice contravvenzione di detenzione di fuochi pirotecnici non autorizzati e conseguente esclusione dell’aggravante della mafiosità: il pm ne aveva chiesto la condanna a 1 anno di arresto. Dopo l’arresto in occasione del blitz di maggio 2019, Stanchi fu scarcerato il 17 gennaio 2020 dal Tribunale della libertà quando fu accolta la tesi degli avvocati Paolo Ferragonio e Francesco Santangelo: quando nelle intercettazioni si parlava di dover prendere «le cipolle e due fuochi» ci si riferiva non a ordigni per attentati, ma a fuochi pirotecnici per una festa di compleanno.

In 8 furono arrestati dagli agenti della sezione criminalità organizzata della squadra mobile foggiana. L’ottavo imputato dell’inchiesta è il foggiano Mario Clemente, 39 anni, che risponde di concorso nell’estorsione ai danni del titolare di due bar cittadini, la cui posizione fu stralciata da quella dei 7 coimputati durante l’udienza preliminare e venne rinviato a giudizio: il processo nei suoi confronti si svolge con rito ordinario davanti alla sezione collegiale del Tribunale di Foggia.

L’accusa poggia su intercettazioni e dichiarazioni delle due vittime dei taglieggi, caso raro nel panorama delle indagini sulla mafia del pizzo in città. Il pm della Dda in requisitoria e in una memoria difensiva aveva ripercorso le tappe dell’indagine, che è uno stralcio dell’inchiesta ancora in corso sull’omicidio di Rodolfo Bruno, malavitoso ucciso a Foggia il 15 novembre del 2018 da 3 killer ancora ignoti. Dalle intercettazioni emersero frizioni all’interno dei clan della «Società» e il presunto coinvolgimento di alcuni degli imputati in due estorsioni. Gli avvocati Paolo Ferragonio, Rosario Marino, Francesco Santangelo, Ettore Censano, Paolo Mongiello avevano chiesto in arringa assoluzioni, e in subordine esclusione dell’aggravante mafiosa e condanne al minimo della pena. Il giudice depositerà le motivazioni della sentenza di condanna entro 90 giorni, durante questo periodo è sospesa la decorrenza dei termini di carcerazione: molti imputati sono detenuti.