Foggia, furto in azienda dolciaria: ladri via con macchinari, 20 sacchi di farina e un furgone

Un furto è stato commesso la scorsa notte ai danni dell’azienda «Ma.Sa Dolciaria» che si trova nella zona Asi alla periferia di Foggia. I danni, tra materiale trafugato e impianti elettrici danneggiati, sarebbero ingenti.

A quanto si apprende da fonti della polizia, dopo aver forzato una catena del cancello di ingresso, persone ancora non identificate sono entrate nel capannone. Una volta dentro, hanno dapprima danneggiato il sistema di video-sorveglianza, poi hanno portato via numerosi macchinari per la lavorazione dei dolciumi, 20 sacchi di farina ed anche alcuni carrelli elevatori a mano. Inoltre hanno anche tranciato i cavi della linea della lavorazione dell’azienda. E prima di andare via i ladri si sono impossessati di un furgone Fiat Iveco che era parcheggiato in magazzino. Ad accorgersi del colpo è stato un dipendente alla riapertura dell’attività. Le indagini sono sono condotte dagli agenti della Polizia di Stato.