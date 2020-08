Manfredonia, insulti davanti alle sedi di due partiti

MANFREDONIA - La campagna elettorale per le regionali di settembre prossimo è appena iniziata e già si devono registrare a Manfredonia i primi atti di intemperanza nei confronti di forze politiche impegnate nella propaganda elettorale. Prfese di mira le sedi di Fratelli d’Italia In via Tribuna e della Lega in via Gargano. «Scritta oltraggiosa e offensiva nei confronti del partito di Giorgia Meloni e del candidato alla Regione, Raffaele detto Lello Castriotta» ha definito il coordinatore cittadino di quel partito Vincenzo Lo Riso, la frase «Fuori i razzisti dalla città» scritta davanti la sede di via Tribuna. Analoghi striscioni sono stati apposti sulla sede e sui manifesti di Cristiano Romani, candidato alla Regione per la Lega.

Fermala reazione di Lello Castriotta: «è fin troppo facile» ha dichiarato «riscontrare la matrice di tali atti scellerati in una certa sinistra in evidente difficoltà politica e di argomentazioni attinenti ai gravosi problemi che attanagliano la nostra Regione. Per quel che mi riguarda non ho mai considerato il colore o la posizione sociale di una persona, il metro di misura per guardare al prossimo. L’“attenzione” dimostratami da parte di frange antidemocratiche e che mirano a creare il caos, mi rafforza nella convinzione di essere sulla buona strada verso la Regione con l’augurio di un confronto democratico e leale».

Il co-coordinatore provinciale dei Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra ha rimarcato che «quanto accaduto è l’ennesima dimostrazione di come certa sinistra non muta nel tempo e nei modi>.

Davanti alla sede della Lega compare le scritte: «30 anni di odio leghista», «Manfredonia non si lega». «E’ evidente che il movimento leghista fa paura a certa gente abituata a dettare legge, la propria legge e non quella della democrazia, di diritti, della libertà» ha detto Romani, candidato locale della Lega, condannando «un atto che evidenzia il clima che certa gente messa fuori dall’agone politico democratico, cerca di mantenere. Ma il popolo ha capito e saprà bene come comportarsi a cominciare dalle prossime elezioni regionali». Ii responsabili dei due partiti hanno denunciato l’accaduto alla Polizia.