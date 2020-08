A Ferragosto fioccano multe per chi non indossa la mascherina: 37 sanzioni a Foggia

FOGGIA - Trentasette contravvenzioni per il mancato utilizzo delle mascherine e 18 interventi antiassembramento. Sono solo alcuni dei risultati ottenuti dai carabinieri durante i servizi «anticovid» svolti nel lungo fine settimana di ferragosto, da venerdì 14 a domenica 16 agosto, nel Foggiano. Nello stesso ambito sono state controllate 176 attività di ristorazione e intrattenimento, elevate 43 contravvenzioni per un totale di oltre 42mila euro e fatte cinque proposte per la sospensione delle licenze.

Non sono mancati i controlli del personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del capoluogo dauno per tutelare i lavoratori stagionali. Sono state compiute verifiche in quattro stabilimenti balneari, compresi tra Manfredonia e Zapponeta, nel Foggiano, e nella zona costiera di Margherita di Savoia: dei quattro solo uno è risultato in regola. In particolare, dei trentacinque lavoratori controllati ben dieci sono risultati in "nero», ed addirittura per tre di questi si è accertato che percepivano indebitamente il «reddito di cittadinanza». Al termine del controllo sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 36.000 euro, mentre per due lidi di Manfredonia è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto la forza lavoro impiegata «in nero» è risultata superare il 20% del totale dei lavoratori.