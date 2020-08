Cerignola, nessuno usa la mascherina: il paese è «zona rossa», ma l'ordinanza rimane su carta

CERIGNOLA - Da due giorni è obbligatorio l’uso delle mascherine anche nei luoghi pubblici (vie, piazze, villa comunale) perché Cerignola adesso fa i conti anche con il ritorno impetuoso del Coronavirus.

La città è ben oltre i 50 contagi: sono 52 per la precisione, con 150 circa in quarantena. Nessuna tregua per il centro ofantino che ha visto crescere in modo esponenziale la curva del contagio da fine luglio ad ora. A confermare il dato anche i vertici dell’Asl di Foggia e il bollettino regionale di ieri che inserisce Cerignola nella fascia oltre i 50 casi e dunque in «zona rossa».

Situazione grave? A leggere i numeri sì, seppure l’instancabile lavoro dell’Asl sta evitando il dilagare del virus nel basso tavoliere. Decine i tamponi effettuati ogni giorno, altrettanto corposo il numero delle quarantene (150 come detto). «I focolai - dichiara il direttore generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla - sono, al momento, circoscritti e monitorati dai servizi aziendali. Invitiamo la popolazione a tenere comportamenti corretti e adeguati alle circostanze poiché sono l’unico strumento di contrasto alla diffusione del virus».

Dopo l’obbligo di utilizzo della mascherina voluto dalla Commissione straordinaria che gestisce il Comune dopo lo scioglimento dello stesso per infiltrazione mafiosa, le parole d’ordine sono «prudenza» e «responsabilità».

Tuttavia si registra proprio nelle prime ore dall’entrata in vigore dell’ordinanza uno scarso rispetto delle disposizioni, così come risultano a tratti insufficienti i controlli. Le esigue unità di Polizia, Carabinieri e Polizia locale non riescono in un territorio tanto complicato ad effettuare controlli serrati, necessari in simili situazioni.

«Sono stati disposti controlli interforze - fa sapere il commissario Michele Albertini -. Controlli su due fronti. Innanzitutto per le persone che devono restare a casa, in quarantena. E poi per i cittadini, ai quali è fatto obbligo di utilizzo della mascherina. Chiaramente non è semplice ma le forze dell’ordine stanno facendo il massimo per assolvere a questo compito. Di certo nel fine settimana e in prossimità del Ferragosto vi saranno più controlli».

Ferragosto nero dunque per Cerignola, che di fatto conosce oggi diversi focolai di infezione, tutti comunque circoscritti e sotto controllo.