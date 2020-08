Foggia, in fiera un hub rurale per innovare l'agricoltura

La fiera batte un colpo: in attesa che comincino i lavori per l’ormai attesissimo ingresso monumentale e del parcheggio multipiano («verifiche ancora in corso sulle imprese aggiudicatarie»), è scattata l’operazione “Creative hub” o più comunemente «hub rurale» come battezzato nella proposta del commissario Potito Belgioioso qualche anno fa, poi riproposta nel 2019 in ambito di Contratto istituzionale del governo per la Capitanata (opera non finanziata), ora finalmente dotata di un capitolo di spesa (circa 2 milioni) e dunque realizzabile nei tempi contingentati (tre anni) imposti dall’Ue. La progettazione comunitaria Interreg Italia-Grecia permetterà di mettere in connessione le potenzialità oggi offerte dall’industria creativa - e dunque lo sfruttamento del talento e delle informazioni economiche per creare ricchezza - con le enormi capacità agricole del territorio, quasi tutte ancora inespresse in chiave di ricerca e sviluppo. L’hub dovrebbe aiutare l’impresa agricola locale a rinnovarsi, introducendo criteri più innovativi nella produzione e nello sviluppo dei mercati, il settore nel quale la nostra economia agricola è più carente.

Le reti tecnologiche e commerciali potrebbero promuovere la produzione agricola foggiana e pugliese seguendo il flusso della domanda, provando anche a incidere sulle tendenze e sui cambiamenti alimentari della popolazione: si pensi a cosa è avvenuto con l’ampliamento dell’offerta di paste alimentari negli ultimi 5-6 anni ad esempio. «A fine mese - anticipa il commissario della fiera, Massimiliano Arena - i tecnici della Regione verranno a fare i sopralluoghi all’interno del padiglione 25. L’idea è quella di agevolare all’interno dell’hub l’incontro e lo scambio tra l’industria agroalimentare del territorio e le potenzialità oggi offerte dalle nuove tecnologie. Il quartiere fieristico di Foggia ospiterà l’hub locale, il padiglione sarà oggetto di ristrutturazione grazie alla voce di finanziamento prevista in fase di progettazione».

Il progetto poggia sui due assi fieristici pugliesi più importanti, la Fiera del Levante di Bari e l’ente autonomo Fiera di Foggia. L’università di Foggia metterà dentro i ricercatori e punterà sulle competenze per ispirare la nascita di un Osservatorio sui mercati agroalimentari (ne riferiamo a parte), responsabile il prof. Antonio Stasi, docente di Agraria ed estimo rurale dell’Ateneo dauno, con la nascita di un pre-incubatore «operativo già entro fine anno». L’hub così strutturato dovrebbe supportare anche le iniziative che la Regione di Emiliano di fine mandato intende promuovere per il rilancio della gloriosa fiera internazionale dell’Agricoltura, quest’anno travolta dal Covid e forse per sempre nella tradizionale collocazione in calendario di fine aprile, dal momento che l’edizione del prossimo anno si vuol tenere «fra fine febbraio e i primi di marzo, su richiesta degli agricoltori», l’annuncio di Arena nella videoconferenza in regime di lockdown lo scorso aprile.

«Sono in corso di definizione le procedure di appalto per le infrastrutture e le attività, da parte della Regione Puglia. In sinergia con i partner greci - aggiunge ancora il commissario della fiera foggiana - sono ovviamente in fase di ridefinizione alcuni step per coniugare le esigenze del programma con quelle imposte dall’emergenza sanitaria».