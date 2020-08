Biccari, perde controllo auto e si schianta contro muro: muore 55enne

BICCARI - Un 55enne di Foggia, Rocco Marucci, agricoltore, è morto ieri, poco dopo le 23, in un incidente stradale a Biccari. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era alla guida di una «Mercedes E» quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro un muro in cemento e poi andando a impattare contro un palo dell’illuminazione. Il 55enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118.