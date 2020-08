Foggia, gli zoo domestici diventano...«esotici»

L'ultimo ad arrivare è stato il drago barbuto, o pogona: un rettile con grande testa triangolare piena di spine e una coda notevole. Già, ma dove è arrivato il ... sauro? Incredibile ma vero, vive, amatissimo, in molte abitazioni foggiane, con proprietari sempre più attratti da animali esotici, come dimostra l'avventura a lieto fine dell'iguana fuggita di casa e recuperata dai pompieri a Parco San Felice. «Le iguane sono abbastanza diffuse - conferma il veterinario foggiano Ruben Leccese - ma vi sono anche molti pitoni adottati in città». Accidenti: cani, gatti, canarini e tartarughe non usano più? Come possono essere tanto cambiate le scelte degli animali da compagnia? E come si può convivere con esemplari che richiedono spazi enormi, se si pensa che l'iguana con la sua lunga coda più raggiungere i due metri e richiedere un terrario di almeno tre metri per due.

Senza trascurare il carattere non proprio dolce di questo lucertolone, che però ha un fascino-calamita su molte persone. «Sì, spesso vengono qui in studio clienti da Foggia a far curare iguane, draghi barbuti e molti pitoni reali», dice il dott. Marco Campolo di Bari, veterinario specializzato in animali esotici. Non si contano le sue foto on line mentre è alle prese con alligatori, tigri, fiere che incuterebbero paura a chiunque. «Molte persone scelgono un animale non convenzionale perché ne sono attratte – spiega il medico – altre, soprattutto al Nord, per allevamento e riproduzione, ma non è più tanto raro trovare un coccodrillo allevato in casa, con i bambini che lo cavalcano». Dall'Australia arrivano storie incredibili di coccodrilli portati a spasso al guinzaglio, che dormono negli armadi ed hanno paura dei gatti. Dalle nostre parti forse non siamo a questi livelli, forse. Tuttavia chi è rimasto fedele ai tradizionali compagni di vita a quattro (o due) zampe, qualche domanda se la pone: un rettile può dare la stessa sensazione di benessere trasmessa da carezze e coccole al cane? «Certo, anche di più», risponde il dott. Campolo, che descrive una presenza crescente di animali da affezione non convenzionali in Puglia ed anche nelle regioni limitrofe. Eppure le associazioni che si occupano di specie esotiche denunciano la presunta strage silenziosa degli esemplari addomesticati, costretti in gabbie, alimentati male, vittime di sfruttamento commerciale. «Non è così - ribatte Campolo - oltre il 90 per cento degli animali esotici che vivono in casa sono nati in cattività, non hanno mai visto il loro ambiente d'origine. Semmai i proprietari debbono informarsi meglio ed evitare il fai da te per l’alimentazione».