Cerignola, l'omicidio di Cirulli forse per uno sgarro ai boss

CERIGNOLA - Sono ancora in corso le indagini per far luce sull’omicidio di Cataldo Cirulli avvenuto a Cerignola nella mattinata di venerdì 31 luglio. Il 49enne è stato freddato intorno alle 7 mentre era a bordo di ciclomotore in via Urbe, quartiere Torricelli, mentre si dirigeva a lavoro. Undici i bossoli ritrovati, diversi i colpi mortali al petto e alla schiena che ne hanno causato il decesso immediato. Recentemente la vittima era in prova ai servizi sociali.

E’ stata un’esecuzione in piena regola. Su questo non hanno dubbi i carabinieri di Cerignola, le cui indagini sono coordinate dal pm Alessio Marangelli dalla Procura di Foggia. Si indaga a 360 gradi per comprendere le ragioni dell’omicidio avvenuto sotto gli occhi di tutti.

Cirulli è stato raggiunto mentre era a bordo del suo scooter e colpito a morte, probabilmente da una sola persona. O forse, si ipotizza, vi fosse proprio un appuntamento con quello che poi è diventato il killer.

La vittima aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio; condannato ad otto anni per un omicidio commesso nel 1988, quando era ancora minorenne, era conosciuto alle forze dell’ordine per reati di furto, rapina e ricettazione. Il suo nome finì nell’operazione “Demetra” (2014) volta a sgominare un sistema di rapine ai danni di automobilisti e autotrasportatori e una vera e propria associazione per delinquere gerarchicamente definita e finalizzata a compiere furti di rilevanti quantitativi di merci di natura alimentare, custoditi in depositi di stoccaggio presenti sul territorio nazionale.

Si indaga sul movente, che potrebbe essere un conto in sospeso con persone della criminalità organizzata del posto o la vendetta per uno sgarro. Tuttavia non viene al momento esclusa anche la pista passionale o implicazioni di tipo personale.

Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell’uomo, approfondendo i contatti, anche telefonici, avuti nei giorni scorsi con persone che potrebbero avere legami con la criminalità organizzata.

Anche il vissuto personale di Cirulli negli ultimi tempi è al vaglio, così come sono state acquisite diverse immagini di circuiti di videosorveglianza posti in zona: l’obiettivo è far luce nel più breve tempo possibile per evitare nuovi spargimenti di sangue.

Infatti preoccupa nella città ofantina la sequenza di eventi: lo scorso 6 giugno era toccato al 47enne Maurizio Ricciardi, scampato per miracolo ai colpi di una mitraglietta. Poi venerdì mattina l’agguato a Cirulli, stavolta però per la vittima non ha avuto scampo.

Il ritorno alle armi nella città della “criminalità degli affari” preoccupa e non poco i vertici delle forze dell’ordine. Non si esclude un possibile nuovo invio di uomini nel centro ofantino per intensificare i controlli, che già nelle ore immediatamente successive al delitto sono parsi più serrati.