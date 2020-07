S. Giovanni Rotondo, lasciato dalla moglie la minaccia: «Se non torni ti do fuoco», arrestato

FOGGIA - Non accettava che la moglie lo avesse lasciato per intraprendere una relazione con un altro uomo, così un 53enne di San Giovanni Rotondo con precedenti di polizia, ha iniziato a perseguitare la moglie e il compagno di quest’ultima, attraverso aggressioni verbali e fisiche, minacce e danneggiamenti.

A fine giugno, la vittima, dopo anni di continue violenze, aveva deciso di denunciare e lasciare il marito per andare a vivere con un altro uomo. La decisione della donna ha fatto scattare le ire dell'ex marito che ha iniziato a perseguitarla con danneggiamenti, minacce di morte, violenze fisiche e verbali, tanto da costringere la donna a cambiare le proprie abitudini di vita.

Qualche giorno più tardi, la donna presentava ulteriori denunce in quanto il marito continuava a tempestarla di telefonate minacciandola di morte se non fosse ritornata a vivere sotto il tetto coniugale. Ma i fatti più gravi si verificavano a distanza di poche ore quando le lanciava addosso una bottiglia di birra senza tuttavia colpirla e qualche ora più tardi, sempre incontrandola per strada, la minacciava di darle fuoco mostrandole una bottiglia dalla quale fuoriusciva un pezzo di stoffa, piena di liquido. La successiva perquisizione effettuata dai militari presso l’abitazione dell’uomo consentiva di rinvenire, occultati nella cantina, 3 coltelli a serramanico di genere vietato e una mazza da baseball. Così, nei giorni scorsi, i Carabinieri di San Giovanni Rotondo, a seguito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti dell’uomo.