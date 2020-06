Manfredonia, con l'auto contro un albero: feriti tre braccianti

Stavano presumibilmente andando nei campi a lavorare i tre braccianti africani rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto all’alba lungo la Sp 78, nelle vicinanze di Manfredonia, in provincia di Foggia. Uno di loro è in gravi condizioni, gli altri due hanno riportato lesioni che non destano preoccupazioni. I tre non avevano con sé documenti di riconoscimento. Pare che in auto ci fosse un quarto straniero, ma al momento sono in corso accertamenti dei carabinieri.

A quanto si apprende, viaggiavano a bordo di una Opel Astra che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada finendo contro un albero. L’auto non era assicurata e sarà sottoposta a sequestro penale. I feriti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione utile a ricostruire la dinamica dell’incidente.